"Убежден, что будет совсем иной футбол, чем в недавнем Суперкубке Украины. Думаю, что динамовцы, скорее всего, сыграют вторым номером. И не только потому, что запомнили разгром в Суперкубке, просто контратакующие действия приносили им часто дивиденды в сражениях с "горняками".

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Все же, на мой взгляд, не стоит ждать много голов в этом матче. У Динамо уже давно проблемы с завершением атак в важных матчах, а на результативность донетчан может повлиять отсутствие их травмированного бомбардира Лассины Траоре. Поэтому склоняюсь к тому, что все закончится нулевой ничьей, или со счетом 1:1", – цитирует Маркевича Meta-ratings.

Напомним, Классическое состоится уже сегодня, 3 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30. По итогам девяти туров нынешнего сезона УПЛ "бело-синие" лидируют в турнирной таблице, имея 25 очков в активе. "Горняки" расположились на второй позиции, добыв 22 пункта.

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