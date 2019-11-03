Динамо – Шахтер: Лучи прокомментировал судейство Копиевского в матче Кубка Украины

Глава Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи оценил действия Виктора Копиевского в матче 1/8 финала Кубка Украины Динамо – Шахтер.

Напомним, Динамо победило Шахтер со счетом 2:1 в матче 1/8 финала Кубка Украины. Арбитр поединка Виктор Копиевский показал 2 красные карточки – сначала он удалил Владимира Шепелева, а затем отправил отдыхать Тараса Степаненко.

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"Наша оценка работе Копиевского как молодого арбитра, который впервые работал на Классическом – достаточно положительная. Я был наблюдателем на этом матче, у меня был наушник VAR.

На первой минуте не было пенальти в эпизоде ​​с Цыганковым и Исмаили. Удаление Шепелева за серьезное игровое нарушение было подтверждено VAR. VAR не вмешивается в предупреждение, согласно протоколу. Однако оба предупреждения Степаненко и красная ему были оправданными.

Арбитр должен быть, прежде всего, очень сбалансированным со своим решением по обеим командам. Поэтому он должен принимать тот же шаг как к одной стороне, так и к другой. За срыв перспективной атаки Степаненко получил вторую желтую правомерно.

К работе Копиевского абсолютно нет претензий", – рассказал Лучи в эфире программы "Великий футбол".

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