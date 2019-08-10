Динамо – Шахтер: Луческу смотрит поединок в компании экс-игрока "горняков"

На матч третьего тура УПЛ между Динамо и Шахтером пришло несколько звездных личностей.
Бывший тренер Шахтера Мирча Луческу посетил стадион для просмотра матча третьего тура УПЛ между Динамо и "горняками". Румынский специалист смотрит поединок вместе с бывшим игроком донецкой команды – Вячеславом Шевчуком.
Динамо – Шахтер: Луческу признался, почему посетит Классическое
Ранее румынские и турецкие СМИ сообщали, что бывший наставник "горняков" может заменить Александра Хацкевича на посту главного тренера Динамо, однако Луческу опроверг эти слухи.
Динамо – Шахтер: Марлос снова вывел "горняков" вперед
Заметим, что по состоянию на 65 минуту игры между Динамо и Шахтером счет 1:2 в пользу дончан. Голами отметились Жуниор Мораес, Марлос и Жерсон Родригес.