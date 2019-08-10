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Динамо – Шахтер: Луческу смотрит поединок в компании экс-игрока "горняков"

18:38 39 Читати українською
Динамо – Шахтер: Луческу смотрит поединок в компании экс-игрока "горняков"
Мирча Луческу

На матч третьего тура УПЛ между Динамо и Шахтером пришло несколько звездных личностей.

39’ Жерсон Родригес
 
Жуниор Мораес 21’
Марлос 64’
21’ Жуниор Мораес
39’ Жерсон Родригес
64’ Марлос

Бывший тренер Шахтера Мирча Луческу посетил стадион для просмотра матча третьего тура УПЛ между Динамо и "горняками". Румынский специалист смотрит поединок вместе с бывшим игроком донецкой команды – Вячеславом Шевчуком.

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Ранее румынские и турецкие СМИ сообщали, что бывший наставник "горняков" может заменить Александра Хацкевича на посту главного тренера Динамо, однако Луческу опроверг эти слухи.

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Заметим, что по состоянию на 65 минуту игры между Динамо и Шахтером счет 1:2 в пользу дончан. Голами отметились Жуниор Мораес, Марлос и Жерсон Родригес.

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Динамо – Шахтер: Луческу признался, почему посетит Классическое
10:41
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