На гол Тараса Степаненко киевляне ответили точным ударом Александра Андриевского в конце игры. 1:1 – Классическое в Киеве завершилось миром. Шахтер сохранил лидерство в УПЛ, Динамо не смогло подняться в топ-3. После игры Мирча Луческу ответил на вопросы журналистов.

– Довольны ли вы сегодняшним матчем?

– Да, я доволен. Это была очень хорошая игра, обе команды были сконцентрированы. Стоит отметить, что у нас сегодня вышли на поле 7 воспитанников Динамо. Они провели этот матч на хорошем уровне, несмотря на отсутствие опыта и возраст. Это хороший опыт для них.

Динамо будет официально тренировать Шовковский – Луческу подтвердил, что ложится под нож

Кстати, могу сказать, что и у Шахтера очень хорошая молодежь, которая еще несколько лет назад играла за Мариуполь. Сейчас они подросли, стали более опытными и искусными, и сегодня так же себя неплохо проявили, как и молодежь Динамо. Это хорошо, что у молодых футболистов Динамо и Шахтера есть возможность играть на таком уровне.

Были сегодня кадровые проблемы. Было небольшое бремя из-за потерь очков с Ингульцем, Зарей и другими командами. В целом я считаю, что 1:1 – неплохой результат этого матча. Конечно, мы пропустили нежелательный гол с 35-ти метров, но сделали камбек и, если честно, могли даже добиться большего результата в этом поединке. Однако 1:1 – это тоже хороший результат.

– Что из той установки, которую вы давали перед матчем, не удалось до конца выполнить вашим подопечным?

– Мы знаем наших игроков очень хорошо, но, к сожалению, не можем полностью рассчитывать на всех. Не проиграли этот поединок – это также хороший результат, учитывая, что у нас играли молодые футболисты. У нас также были моменты по поводу фолов против Динамо, которые нельзя не отметить. Почему-то арбитр их не увидел или не хотел видеть. Могу вспомнить момент против Буяльского, против Волошина во втором тайме. Эти моменты нужно было трактовать как фол, – цитирует Луческу. Динамомания.

К слову, этот матч стал для 77-летнего наставника последним на ближайшее время. Мирча Луческу идет на больничный, чтобы сделать операцию на ноге. Исполняющим обязанности главного тренера будет Александр Шовковский.

Динамо отобрало очки у Шахтера – Нещерет подарил гол, Андриевский эффектно спас матч УПЛ, без крови не обошлось