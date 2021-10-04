"Равная игра была. У нас были моменты в первом тайме. Соперник во втором тайме выглядел немного свежее. Техничные, быстрые игроки. Наверное, они чуть больше отдохнули. Потому что у наших игроков много матчей за сборную, накапливается усталость.

Но была хорошая игра. Были две команды, которые хотели выиграть. Шахтер с одной организацией игры, мы – с другой. Это была хорошая игра равных соперников. Мне кажется, результат показывает то, что было на поле.

Боевой мир в видеообзоре матча Динамо – Шахтер

Изменения по сравнению с поединком за Суперкубок? Было гораздо больше ошибок в матче за Суперкубок, чем сегодня. Скорее всего, наши центральные защитники очень молоды, они допускают ошибки. Сегодня их было меньше, чем в Суперкубке.

В Шахтере очень быстрые и техничные игроки. Это селекция, которую они ведут уже давно во главе с Ахметовым. Этим игрокам нельзя было оставлять свободные зоны, чтобы они проникали. Мы это старательно делали и нивелировали скорость и технику бразильцев благодаря хорошей перестройке и перекрыванием зон.

Что с Миколенко? Буквально на днях получили травмы и Миколенко, Вербич получил вчера на тренировке удар, и Шепелев. Эти травмы не позволили им играть сегодня. Насколько серьезно у Миколенко – мы еще не знаем. Врач сделает МРТ, они примут решение", – приводит слова Луческу Профутбол.

Напомним, Шахтер и Динамо не смогли выявить победителя в матче 10-го тура УПЛ, разойдясь безголевой ничьей.

Динамо остановило Шахтер в горячей битве тура и сохранило лидерство в УПЛ