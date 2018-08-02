Динамо – Шахтер: Кривцов и еще трое "горняков" пропустили тренировку

Сразу четверо "горняков" пропустили тренировку донецкого Шахтера в четверг – защитники Сергей Кривцов, Иван Ордец, полузащитник Дентинью и форвард Оларенваджу Кайоде.

Дончане имеют кадровые проблемы перед Классическим, сообщает официальный сайт Шахтера.

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Во время тренировки в четверг не занимались в общей группе Кривцов, Ордец, Дентинью и Кайоде. Ранее пресс-служба "горняков" сообщала о трудностях со здоровьем всех упомянутых игроков, кроме Дентинью. В нынешнем сезоне УПЛ он сыграл 14 минут в поединке 1-го тура против Десны.

Ранее стало известно, что Ярослав Ракицкий вернулся в общую группу "горняков" и сможет принять участие в матче против киевского Динамо.

Отметим, что поединок Динамо – Шахтер состоится уже завтра, 3 августа, на столичном НСК Олимпийский. Начало встречи в 19:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.