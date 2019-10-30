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Динамо – Шахтер: Коноплянка получил травму

30 октября 23:36 101 Читати українською
Динамо – Шахтер: Коноплянка получил травму
Евгений Коноплянка / Фото ФК Шахтер

Хавбек Шахтера Евгений Коноплянка не смог доиграть до конца поединок 1/8 финала Кубка Украины против Динамо (1:2).

22’ Сергей Сидорчук
89’ Владимир Шепелев
109’ Денис Попов
 
Тарас Степаненко 90+2’
Тарас Степаненко 94’
22’ Сергей Сидорчук
89’ Владимир Шепелев
90+2’ Тарас Степаненко
94’ Тарас Степаненко
109’ Денис Попов

На 73-й минуте матча Коноплянка попросил замену у тренерского штаба.

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30-летний хавбек сборной Украины покидал поле, держась за пах. О тяжести травмы Евгения пока не сообщается. Стоит отметить, что через 2 недели национальную команду ожидают матчи с Эстонией и Сербией, участие Коноплянки в этих поединках остается под вопросом.

В итоге Шахтер уступил Динамо (1:2) и пропустил киевлян в четвертьфинал Кубка Украины.

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Теги
Кубок Украины Динамо Киев - Шахтер Шахтер Шахтер Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Украина Украина
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