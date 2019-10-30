Динамо – Шахтер: Коноплянка получил травму

Хавбек Шахтера Евгений Коноплянка не смог доиграть до конца поединок 1/8 финала Кубка Украины против Динамо (1:2).

На 73-й минуте матча Коноплянка попросил замену у тренерского штаба.

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30-летний хавбек сборной Украины покидал поле, держась за пах. О тяжести травмы Евгения пока не сообщается. Стоит отметить, что через 2 недели национальную команду ожидают матчи с Эстонией и Сербией, участие Коноплянки в этих поединках остается под вопросом.

В итоге Шахтер уступил Динамо (1:2) и пропустил киевлян в четвертьфинал Кубка Украины.

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