Поединок между Динамо и Шахтером в рамках 10-го тура украинской Премьер-лиги вызвал немалый ажиотаж среди болельщиков

Посмотреть на противостояние двух грандов украинского футбола пришли 28 073 болельщика.

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Заметим, согласно рекомендациям Министерства здравоохранения, в Украине разрешено заполнять арены на 1/2 от общего количества мест, поэтому НСК Олимпийский мог принять около 35 тысяч болельщиков.

К слову, Классическое стартовало в 19:30. Перед стартом игры Динамо мало 3-очковый отрыв от "горняков" в борьбе за первое место в УПЛ.

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