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Динамо – Шахтер: киевляне столкнулись с кадровой катастрофой в защите

2 июля 22:30 - Читати українською
Динамо – Шахтер: киевляне столкнулись с кадровой катастрофой в защите
Артем Шабанов / ФК Динамо Киев

Ассистент главного тренера Динамо Вадим Евтушенко рассказал о подготовке команды к Классическому.

 

"Матч в Чернигове стал для нас большим разочарованием. Поражение в любой игре – очень неприятное, а в данной ситуации, когда мы боремся за второе место, – неприятное вдвойне. Такой результат нас очень разочаровал. Нужно смотреть дальше, впереди у нас сложная игровая неделя, масса решающих матчей. Поэтому мы, конечно, стараемся подойти к ним в нормальном психологическом состоянии. К сожалению, травмы и отстранения игроков вносят свои коррективы в подготовку команды.

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У нас нет большого выбора. Будет еще завтрашняя тренировка, по итогам которой главный тренер примет решение. Сейчас мы просматриваем различные альтернативы. Повторюсь, что мы сильно пострадали в защитной линии – три основных защитника не смогут принять участие в матче с Шахтером. Перебор карточек у Шабанова. Миколенко, скорее всего, не сыграет. Попов стопроцентно пропустит матч. Что касается остальных – посмотрим. Счет времени идет на часы: посмотрим, удастся ли нам привлечь еще кого-то перед игрой с Шахтером", – цитирует Евтушенко официальный сайт Динамо.

Напомним, матч 29-го тура чемпионата Украины между Динамо и Шахтером состоится 4 июля на столичном НСК Олимпийский. Начало встречи в 19:30.

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