Ряду футболистов "бело-синих" нужно быть очень осторожными в ближайшем поединке чемпионата Украины против Руха.

В поединке 21-го тура УПЛ с Рухом сможет сыграть Виталий Буяльский, отбывший трехматчевую дисквалификацию. На игру с командой Виталия Пономарева у Динамо отстраненных футболистов нет.

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В то же время сразу 5 игроков столичного клуба имеют по 3 желтые карточки в чемпионате Украины. В случае получения предупреждения в матче с Рухом они пропустят встречу против Шахтера. Это Джастин Лонвейк, Александр Сирота, Владимир Шепелев, Александр Тымчик и Владислав Дубинчак, сообщает официальный сайт киевского клуба.

Поединок Рух – Динамо стартует 14 апреля в 15:00, а матч Динамо – Шахтер запланирован на 22 апреля. Стартовый свисток в Классическом раздастся в 17:00.

Напомним, после 20 туров команда Мирчи Луческу набрала 39 очков и занимает 4 место в УПЛ. От Зари динамовцы отстают на 1 балл, от Шахтера – на 10.

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