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Динамо – Шахтер: Каштру оценил игру дебютантов в Классическом

4 июля 23:37 - Читати українською
Динамо – Шахтер: Каштру оценил игру дебютантов в Классическом
Луиш Каштру / ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру оценил уровень игры Анатолия Трубина и Витао в поединке 29-го тура УПЛ против Динамо.

51’ Беньямин Вербич
67’ Карлос Де Пена
90+2’ Йосип Пиварич
 
Тарас Степаненко 31’
Евгений Коноплянка 39’
Алан Патрик 72’
31’ Тарас Степаненко
39’ Евгений Коноплянка
51’ Беньямин Вербич
67’ Карлос Де Пена
72’ Алан Патрик
90+2’ Йосип Пиварич

"Для нас очень важно, чтобы молодые игроки Шахтера сыграли в такой игре. Матчи против Динамо очень тяжелые. Это хороший опыт для этих ребят. Они – будущее Шахтера.

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Они много готовились, и мне понравилось их выступление на протяжении всей игры", – отметил Каштру на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Шахтер полурезервным составом обыграл Динамо (3:2) и снизил шансы киевлян на участие в Лиге чемпионов – Заря и Десна имеют хорошие шансы обогнать "бело-синих".

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Источник: Футбол 24
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Динамо Киев - Шахтер Шахтер Шахтер Луиш Луиш Каштру Витао Анатолий Анатолий Трубин
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