Динамо – Шахтер: Каштру оценил игру дебютантов в Классическом

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру оценил уровень игры Анатолия Трубина и Витао в поединке 29-го тура УПЛ против Динамо.

"Для нас очень важно, чтобы молодые игроки Шахтера сыграли в такой игре. Матчи против Динамо очень тяжелые. Это хороший опыт для этих ребят. Они – будущее Шахтера.

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Они много готовились, и мне понравилось их выступление на протяжении всей игры", – отметил Каштру на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Шахтер полурезервным составом обыграл Динамо (3:2) и снизил шансы киевлян на участие в Лиге чемпионов – Заря и Десна имеют хорошие шансы обогнать "бело-синих".

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