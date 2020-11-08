"Это один из важнейших матчей сезона. Мы находимся в турнирной таблице не на том месте, где хотели бы. Многие боролись за то, чтобы подняться в лидеры, но, к сожалению, многое произошло, и сейчас мы не на первом месте.

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Тот факт, что мы перешли с прошлого сезона в новый только в течение трех дней, плюс коронавирус, поразивший нашу команду, то, как некоторые наши игроки восстанавливаются после него, с определенными ограничениями... Возможно, поэтому мы не слишком хорошо выступали в чемпионате. Мы стремимся быть лучшими, а поскольку мы не на первом месте, подойдем к матчу очень энергично, зная, насколько он важен для нас.

В этом поединке еще ничего не решится, но мы понимаем, что он означает. В этой встрече мы стремимся быть очень прочными. Прекрасно знаем, что противостоять нам будет прочное Динамо. Однако Динамо тоже прекрасно знает, что ему будет противостоять хороший Шахтер", – сказал Каштру в интервью Shakhtar News.

Напомним, первое Классическое в текущем сезоне состоится уже сегодня, 8 ноября. Начало матча в 17:00.

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