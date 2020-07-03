Динамо – Шахтер: Кадири рассказал о подготовке команды к Классическому

Полузащитник Динамо Мохаммед Кадири прокомментировал готовность команды к матчам против Шахтера в чемпионате и с Ворсклой в финале Кубка Украины.

"Мы очень тщательно и старательно тренируемся, все очень серьезно настроены на предстоящие матчи. Каждый сейчас выкладывается на тренировках на максимуме, поскольку предыдущий матч мы провели неудачно. Теперь мы работаем над исправлением допущенных ошибок, чтобы не допускать их в будущих важных матчах – с Шахтером в чемпионате и в финале Кубка Украины.

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Ошибки в матче с Десной? Не хотелось бы их обсуждать. В принципе, все видели, что происходило на поле в матче с Десной, и сейчас все игроки понимают, в чем заключались наши ошибки. Мы поработали над устранением этих недостатков и, уверен, следующий матч мы проведем на хорошем уровне.

Форма Шахтера? Если честно, я не сильно слежу за игрой Шахтера. Более сконцентрирован на нашей игре, на том, чтобы играть в свой футбол, поскольку нам очень нужна победа. Возможно, для Шахтера этот матч уже будет не таким важным, учитывая, что они обеспечили себе чемпионство. Но для нас эта игра очень важна, и мы должны взять три очка. И мы сделаем все, чтобы получить эту победу", – приводит слова Кадири официальный сайт Динамо.

Напомним, поединок Динамо – Шахтер запланировано на 4 июля, начало в 19:30. После него киевляне отправятся в Харьков на финал Кубка Украины, который состоится 8 июля, начало в 21:30.

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