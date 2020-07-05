Динамо – Шахтер: экс-тренер Карпат рассыпался в комплиментах дебютанту киевлян

Бывший наставник "львов" Александр Севидов поделился впечатлениями от игры защитника Динамо Александра Сироты, который дебютировал за "бело-синих" в Классическом.

"Сегодня Сирота сыграл на очень хорошем уровне как для парня, который вышел против Шахтера. Не понимаю, почему молодой человек не играет.

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Тренерскому штабу Динамо 100% виднее, но, учитывая то, сколько и технических, и тактических, и позиционных ошибок делает Кадири, я бы все-таки доверял Сироте. Он обладает первой передачей. Возможно, сделал их не так много, но вчера свою голевую он отдал. Поэтому говорить, что он бесталанный, точно не приходится. Я бы доверял этому парню. Особенно в таком Динамо, где сделан акцент на своих воспитанников", – сказал Севидов в комментарии изданию Ua-football.

Напомним, 20-летний центральный защитник Александр Сирота провел свой первый поединок за Динамо в чемпионате Украины. Выйдя в стартовом составе он сыграл полный матч, а на 67-й минуте отличился голевой передачей на Карлоса Де Пену.

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