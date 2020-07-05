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Динамо – Шахтер: экс-тренер Карпат рассыпался в комплиментах дебютанту киевлян

5 июля 12:52 - Читати українською
Динамо – Шахтер: экс-тренер Карпат рассыпался в комплиментах дебютанту киевлян
Динамо – Шахтер – 2:3 / ФК Шахтер

Бывший наставник "львов" Александр Севидов поделился впечатлениями от игры защитника Динамо Александра Сироты, который дебютировал за "бело-синих" в Классическом.

51’ Беньямин Вербич
67’ Карлос Де Пена
90+2’ Йосип Пиварич
 
Тарас Степаненко 31’
Евгений Коноплянка 39’
Алан Патрик 72’
31’ Тарас Степаненко
39’ Евгений Коноплянка
51’ Беньямин Вербич
67’ Карлос Де Пена
72’ Алан Патрик
90+2’ Йосип Пиварич

"Сегодня Сирота сыграл на очень хорошем уровне как для парня, который вышел против Шахтера. Не понимаю, почему молодой человек не играет.

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Тренерскому штабу Динамо 100% виднее, но, учитывая то, сколько и технических, и тактических, и позиционных ошибок делает Кадири, я бы все-таки доверял Сироте. Он обладает первой передачей. Возможно, сделал их не так много, но вчера свою голевую он отдал. Поэтому говорить, что он бесталанный, точно не приходится. Я бы доверял этому парню. Особенно в таком Динамо, где сделан акцент на своих воспитанников", – сказал Севидов в комментарии изданию Ua-football.

Напомним, 20-летний центральный защитник Александр Сирота провел свой первый поединок за Динамо в чемпионате Украины. Выйдя в стартовом составе он сыграл полный матч, а на 67-й минуте отличился голевой передачей на Карлоса Де Пену.

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Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Шахтер Шахтер Шахтер Абдул Мохаммед Абдул Мохаммед Кадири Александр Александр Севидов Александр Александр Сирота
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