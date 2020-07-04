Динамо – Шахтер: экс-тренер Карпат предсказывает "горнякам" разгромное поражение в Классическом

Бывший тренер Карпат и Зари Анатолий Чанцев оценил перспективы киевлян в матче 29-го тура УПЛ против подопечных Луиша Каштру.

"После того, как Ливерпуль, досрочно став чемпионом Англии, был разгромлен Манчестер Сити, не удивлюсь, если такое будет и с Шахтером. Помню, Ливерпуль заявлял об особой мотивации на матч с главным оппонентом, но команда Клоппа свою задачу в чемпионате выполнила, и на подвиг ее уже не хватило.

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Каштру, не исключено, даст возможность сыграть в Классическом многим резервистам, но киевлянам следует учесть, что у Шахтера нет плохих футболистов. Насколько я знаю, Михайличенко придется обойтись без Шабанова, Миколенко и Попова. Миколенко для Динамо – это как Исмаили для Шахтера. Шабанов – лучший на своей позиции, а Попов – мотор команды, энергичный и всегда заряжен только на победу. Все это очень важно, однако, придется "бело-синим" обойтись без них.

За счет чего Динамо может обыграть Шахтер? В первую очередь за счет безумной самоотдачи. Вспомните тот же матч Ливерпуля с Манчестер Сити. Подопечные Юргена Клоппа где-то не добежали, где недоборолись, и получилось – 0:4. Динамо для успеха придется много бороться за мяч. Кто будет больше им владеть, тот и выиграет", – сказал Чанцев в комментарии изданию Footboom.

Напомним, после 28-ми туров Динамо занимает вторую строчку турнирной таблицы УПЛ, набрав 55 очков. В спину киевлянам дышат Заря и Десна. Уже сегодня подопечные Михайличенко проведут важнейший поединок против чемпиона Украины – донецкого Шахтера. Начало матча в 19:30.

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