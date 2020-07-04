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Динамо – Шахтер: экс-тренер Карпат предсказывает "горнякам" разгромное поражение в Классическом

4 июля 10:13 - Читати українською
Динамо – Шахтер: экс-тренер Карпат предсказывает "горнякам" разгромное поражение в Классическом
Динамо – Шахтер / ФК Шахтер

Бывший тренер Карпат и Зари Анатолий Чанцев оценил перспективы киевлян в матче 29-го тура УПЛ против подопечных Луиша Каштру.

51’ Беньямин Вербич
67’ Карлос Де Пена
90+2’ Йосип Пиварич
 
Тарас Степаненко 31’
Евгений Коноплянка 39’
Алан Патрик 72’
31’ Тарас Степаненко
39’ Евгений Коноплянка
51’ Беньямин Вербич
67’ Карлос Де Пена
72’ Алан Патрик
90+2’ Йосип Пиварич

"После того, как Ливерпуль, досрочно став чемпионом Англии, был разгромлен Манчестер Сити, не удивлюсь, если такое будет и с Шахтером. Помню, Ливерпуль заявлял об особой мотивации на матч с главным оппонентом, но команда Клоппа свою задачу в чемпионате выполнила, и на подвиг ее уже не хватило.

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Каштру, не исключено, даст возможность сыграть в Классическом многим резервистам, но киевлянам следует учесть, что у Шахтера нет плохих футболистов. Насколько я знаю, Михайличенко придется обойтись без Шабанова, Миколенко и Попова. Миколенко для Динамо – это как Исмаили для Шахтера. Шабанов – лучший на своей позиции, а Попов – мотор команды, энергичный и всегда заряжен только на победу. Все это очень важно, однако, придется "бело-синим" обойтись без них.

За счет чего Динамо может обыграть Шахтер? В первую очередь за счет безумной самоотдачи. Вспомните тот же матч Ливерпуля с Манчестер Сити. Подопечные Юргена Клоппа где-то не добежали, где недоборолись, и получилось – 0:4. Динамо для успеха придется много бороться за мяч. Кто будет больше им владеть, тот и выиграет", – сказал Чанцев в комментарии изданию Footboom.

Напомним, после 28-ми туров Динамо занимает вторую строчку турнирной таблицы УПЛ, набрав 55 очков. В спину киевлянам дышат Заря и Десна. Уже сегодня подопечные Михайличенко проведут важнейший поединок против чемпиона Украины – донецкого Шахтера. Начало матча в 19:30.

Динамо – Шахтер: анонс матча УПЛ

blog_ava
Динамо – Шахтер: послематчевая пресс-конференция Луиша Каштру
00:30
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Теги
Динамо Киев - Шахтер Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Алексей Алексей Михайличенко Луиш Луиш Каштру Денис Денис Попов Ливерпуль Ливерпуль Карпаты Карпаты Виталий Виталий Миколенко Юрген Юрген Клопп Манчестер Сити Манчестер Сити Анатолий Чанцев Исмаили Артем Артем Шабанов
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