Динамо – Шахтер: экс-арбитр ФИФА прокомментировал спорный эпизод с возможным пенальти в ворота "горняков"

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар считает, что главный арбитр матча Виталий Романов должен был ставить пенальти в ворота Шахтера.

На 63 минуте матча за Суперкубок Украины Тарас Степаненко в своей штрафной вел борьбу с Денисом Гармашем, из-за чего динамовец оказался на газоне. Известный украинский экс-арбитр Мирослав Ступар считает, что это – пенальти.

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"Арбитр находился рядом с эпицентром событий, однако потерял концентрацию. Гармаш в штрафной убрал мяч под себя, а Степаненко ударил его по ноге. Романов продолжил игру, хотя, если бы система VAR работала в полноценном режиме, то было бы другое решение.

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Ведь фол Степаненко заслуживал назначения одиннадцатиметрового удара. Даже если Гармаш хотел упасть – это не перечеркивает неправомерность действий Тараса", – цитирует Ступара Ua-Football.

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