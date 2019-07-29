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Динамо – Шахтер: экс-арбитр ФИФА прокомментировал спорный эпизод с возможным пенальти в ворота "горняков"

13:52 108 Читати українською
Динамо – Шахтер: экс-арбитр ФИФА прокомментировал спорный эпизод с возможным пенальти в ворота "горняков"
Динамо – Шахтер

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар считает, что главный арбитр матча Виталий Романов должен был ставить пенальти в ворота Шахтера.

Суперкубок Украины
Динамо Киев
2
2 : 1
1
Шахтер
21:00 28:07:2019
завершено
80’ Никита Бурда
83’ Денис Гармаш
 
Алан Патрик 45+3’
45+3’ Алан Патрик
80’ Никита Бурда
83’ Денис Гармаш

На 63 минуте матча за Суперкубок Украины Тарас Степаненко в своей штрафной вел борьбу с Денисом Гармашем, из-за чего динамовец оказался на газоне. Известный украинский экс-арбитр Мирослав Ступар считает, что это – пенальти.

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"Арбитр находился рядом с эпицентром событий, однако потерял концентрацию. Гармаш в штрафной убрал мяч под себя, а Степаненко ударил его по ноге. Романов продолжил игру, хотя, если бы система VAR работала в полноценном режиме, то было бы другое решение.

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Ведь фол Степаненко заслуживал назначения одиннадцатиметрового удара. Даже если Гармаш хотел упасть – это не перечеркивает неправомерность действий Тараса", – цитирует Ступара Ua-Football.

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Теги
Суперкубок Украины Мирослав Ступар Мирослав Ступар Виталий Романов Динамо Киев - Шахтер Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев
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