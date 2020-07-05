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Динамо – Шахтер: Instat определил лучшего игрока поединка

08:54 - Читати українською
Динамо – Шахтер: Instat определил лучшего игрока поединка
Алан Патрик / ФК Шахтер

Авторитетный статистический ресурс подвел итоги матча 29-го тура УПЛ между Динамо и Шахтером (2:3).

51’ Беньямин Вербич
67’ Карлос Де Пена
90+2’ Йосип Пиварич
 
Тарас Степаненко 31’
Евгений Коноплянка 39’
Алан Патрик 72’
31’ Тарас Степаненко
39’ Евгений Коноплянка
51’ Беньямин Вербич
67’ Карлос Де Пена
72’ Алан Патрик
90+2’ Йосип Пиварич

По оценкам Instat, лучшим игроком матча стал бразильский полузащитник Шахтера Алан Патрик, который набрал 377 баллов, сообщает издание Zbirna.com.

Динамо – Шахтер – 2:3 – видео голов и обзор матча

За 90 минут автор победного гола выполнил 103 ТТД с браком в ​​11%, нанес три удара по воротам, отдал две острые передачи и выиграл 12 единоборств.

В тройку лучших игроков матча также попали два представителя сборной Украины – Тарас Степаненко (340 баллов) и Николай Матвиенко (318 баллов). Самая высокая оценка среди футболистов Динамо – у дебютанта Александра Сироты (310 баллов).

Напомним, в центральном матче тура Динамо уступило Шахтеру со счетом 2:3, а Алан Патрик стал автором решающего гола.

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