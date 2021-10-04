Самым полезным игроком матча между Динамо и Шахтером стал бразильский защитник "горняков" Марлон, сообщает Теlegram-канал "Рейс Киев – Амстердам".

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За свои действия на поле он получил от InStat 313 баллов. Вторую и третью ступень поделили между собой Николай Шапаренко и Андрей Пятов (оба футболиста набрали по 302 балла). Среди худших – Даниил Сикан у Шахтера (210 баллов) и Витинью и Виктор Цыганков в Динамо (по 224 балла).

Напомним, безголевая ничья позволила Динамо сохранить отрыв от Шахтера в 3 очка.

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