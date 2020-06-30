Динамо – Шахтер: игрок "горняков" вернулся в общую группу накануне Классического

Лига чемпионов — 18:27 3975
-
Динамо ждет лучшая жеребьевка Лиги чемпионов за годы – у Зари и Десны шансы значительно хуже, Шахтер высоко
-
Ляп сумасшедшего кипера, который спешил на встречу с судьбой, и дубль 38-летнего бомбардира: Джулай – о ЧМ-1990Овертайм — 16:15 841
-
Судний день Сетьєна, сходження Ліверпуля на трон у лігві ворога та іспит вискочками для Реала: топ-5 матчів мідвікуМир — 15:35 1234
-
Сборная Украины еще может провести спарринги с Францией и Польшей в 2020 годуТоварищеские матчи — 14:13 448
-
"Саме тоді я остаточно зруйнував свою кар'єру": Леван Кенія – про Фелікса Магата, Карпати, війну і особисту трагедіюИнтервью — 14:00 3747