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Динамо – Шахтер: игрок "горняков" вернулся в общую группу накануне Классического

18:27 - Читати українською
Динамо – Шахтер: игрок "горняков" вернулся в общую группу накануне Классического
Майкон / фото: ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Майкон оправился от травмы и может сыграть в центральном матче 29-го тура УПЛ против Динамо.

 

Майкон вернулся в общую группу Шахтера после повреждения, информирует официальный сайт "горняков".

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Отметим, что хавбек провел первую тренировку после рецидива травмы, который случился в поединке против Зари 15 мая.

К слову, Майкон провел 9 матчей в составе Шахтера в этом сезоне, но не отметился результативными действиями.

Динамо може отримати найлегше жеребкування Ліги чемпіонів за роки – в Зорі та Десни шанси значно гірші, Шахтар високо

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