Динамо – Шахтер: Играть в пятницу попросили киевляне, – директор УПЛ

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий объяснил, почему центральный матч 3 тура УПЛ будет сыгран в пятницу.

"Матч Динамо – Шахтер состоится в пятницу по просьбе киевлян, с учетом их расписания матчей в Лиге чемпионов.

Динамо – Шахтер: анонс матча УПЛ

В первом туре Шахтер и Динамо играли в одно время из-за того, что у нас в будний день только два возможных слота. В 17.00 – это утопия, потому доступное время – 19.00 и 21.30. Но клубы у нас не очень хотят играть в позднее время в будние дни. Учитывая, что матчи были на разных каналах, особой проблемы с планированием не было.

Некоторым клубам все равно, они говорят: "Поставьте нас на такое время, на которое мы хотим". А то, что там параллельно уже стоит два матча, их не интересует.

Сейчас время матчей больше зависит от телетрансляторов. У нас только со следующего сезона будут определенные рычаги влияния. От УПЛ в данном вопросе мало что зависит", – рассказал Дикий порталу Tribuna.