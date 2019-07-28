toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Суперкубок Украины
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ УПЛ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Динамо – Шахтер: Хацкевич выиграл второй трофей в сотом матче во главе киевлян

23:36 13 Читати українською
Динамо – Шахтер: Хацкевич выиграл второй трофей в сотом матче во главе киевлян
Александр Хацкевич / фото: ФК Динамо

Киевское Динамо стало обладателем Суперкубка Украины-2019.

Суперкубок Украины
Динамо Киев
2
2 : 1
1
Шахтер
21:00 28:07:2019
завершено
80’ Никита Бурда
83’ Денис Гармаш
 
Алан Патрик 45+3’
45+3’ Алан Патрик
80’ Никита Бурда
83’ Денис Гармаш

"Бело-синие" в Одессе на стадионе Черноморец обыграли донецкий Шахтер благодаря голам Бурды и Гармаша в конце встречи.

Динамо – Шахтар – відео голів

Отчетный поединок стал для Александра Хацкевича сотым на посту главного тренера киевского клуба. Символично, что в нем наставник завоевал и свой второй трофей во главе команды.

Напомним, белорусский специалист возглавил Динамо в начале лета 2017 года, с тех пор выиграв с командой два Суперкубка Украины (2018, 2019).

Динамо обіграло Шахтар і взяло Суперкубок України – вольова перемога команди Хацкевича у класному матчі

blog_ava
"Дайте Луніну довбаний шанс": Реал пропустив 7 голів – фанати та іспанські ЗМІ знайшли винних, а каталонці насміхаються
19:11
1011
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Суперкубок Украины Динамо Киев - Шахтер Александр Хацкевич Александр Хацкевич
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
19
час
:
2
мин
Судува
18:45
Тре Пенне
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук