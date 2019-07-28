Динамо – Шахтер: Хацкевич выиграл второй трофей в сотом матче во главе киевлян

Киевское Динамо стало обладателем Суперкубка Украины-2019.

"Бело-синие" в Одессе на стадионе Черноморец обыграли донецкий Шахтер благодаря голам Бурды и Гармаша в конце встречи.

Динамо – Шахтар – відео голів

Отчетный поединок стал для Александра Хацкевича сотым на посту главного тренера киевского клуба. Символично, что в нем наставник завоевал и свой второй трофей во главе команды.

Напомним, белорусский специалист возглавил Динамо в начале лета 2017 года, с тех пор выиграв с командой два Суперкубка Украины (2018, 2019).

Динамо обіграло Шахтар і взяло Суперкубок України – вольова перемога команди Хацкевича у класному матчі