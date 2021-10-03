"Об этом поединке невозможно говорить в отрыве от матчей этих команд в еврокубках. После ничьей в Лиге чемпионов с Интером, Шахтер к этому противостоянию подходит на позитивной волне, а Динамо после разгрома от Баварии – на негативных эмоциях. Однако, для киевлян, точнее для их наставника, очень важно быстро внести коррективы.

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Каждый строить игру по-своему. Динамовцы не будут пытаться любой ценой контролировать мяч, а вот сбить игру Шахтера, да. Считаю, что подопечные Мирчи Луческу не дадут "горнякам" того, что давал Интер. Для того, чтобы команде Роберто Де Дзерби было некомфортно, нужно лишить её мяча. А для этого необходимо быть готовым функционально.

Динамо в этом плане выглядит неплохо, команда хорошо перемещается по полю. Я бы на месте Мирчи Луческу прессинговал. Даже перешел бы на персональный прессинг, что часто делает Джан Пьеро Гасперини в Аталанте. Я не дал бы футболистам Шахтера спокойно получать мяч. Это очень важный момент.

Не нужно забывать, что у дончан травмировался Траоре. Теперь нападающим у них будет легкий игрок, который прекрасно работает с мячом. Шахтер со своей стороны будет пробовать контролировать мяч и отрезать группу, которая прессингует. Однако, я предполагаю, что в этом матче будет много борьбы.

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Ждем шахматную партию? Абсолютно верно. Луческу – опытный, умный тренер. Повторение сценария матча за Суперкубок не будет. В то же время, если Роберто Де Дзерби хочет расти и прогрессировать, он должен понимать, что Динамо будет играть совсем по-другому. Итальянский специалист должен думать о другом противоядии.

Динамовцы прекрасно накрывают, и у них футболисты лучше играют головой при стандартах. Кондиции у киевлян лучше, но у футболистов Шахтера выше техническая составляющая. Предполагаю, что в этом поединке не будет много моментов, а результата добьется тот, кто лучше распоряжаться своими шансами и допустит меньше ошибок в обороне", – поделился Грозный в комментарии Команда1.

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