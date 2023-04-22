Александр Зубков никак не может оправиться от травмы.

Полузащитник Александр Зубков не сможет помочь Шахтеру в дуэли с Динамо, сообщает журналист Дмитрий Венков в своем Telegram-канале.

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По информации источника, 26-летний вингер не успел окончательно восстановиться от травмы задней поверхности бедра.

Напомним, Зубков получил повреждение в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против Фейеноорда (1:7) и был заменен на 63-й минуте на Ивана Петряка. В текущем сезоне Александр провел за Шахтер 19 поединков во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 1 ассист.

Долгожданное Классическое состоится уже сегодня, 22 апреля, на стадионе Динамо им. В. Лобановского. Начало встречи в 17:00.

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