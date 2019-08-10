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Динамо – Шахтер: "горняки" отпраздновали победу со своими детьми и фанатами

22:52 15 Читати українською
Динамо – Шахтер: "горняки" отпраздновали победу со своими детьми и фанатами
Игроки Шахтера после матча / Фото официального сайта "горняков"

Дончане имели достаточно поводов для радости после финального свистка в Киеве.

39’ Жерсон Родригес
 
Жуниор Мораес 21’
Марлос 64’
21’ Жуниор Мораес
39’ Жерсон Родригес
64’ Марлос

Подопечные Луиша Каштру вместе со своими детьми "продефилировали" газоном Олимпийского после победы над принципиальным соперником.

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У игроков Шахтера был просто отличное настроение, они беззаботно играли с собственным чадом, активно фотографировались с фанатами и поднимали руки в традиционном "горняцком" приветствии.

Напомним, дончане одержали победу со счетом 2:1 и вышли вперед в борьбе за первое место УПЛ (завтра их может догнать Колос).

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