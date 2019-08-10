Динамо – Шахтер: "горняки" отпраздновали победу со своими детьми и фанатами

Дончане имели достаточно поводов для радости после финального свистка в Киеве.

Подопечные Луиша Каштру вместе со своими детьми "продефилировали" газоном Олимпийского после победы над принципиальным соперником.

Динамо – Шахтер: игроки устроили массовую потасовку после матча

У игроков Шахтера был просто отличное настроение, они беззаботно играли с собственным чадом, активно фотографировались с фанатами и поднимали руки в традиционном "горняцком" приветствии.

Напомним, дончане одержали победу со счетом 2:1 и вышли вперед в борьбе за первое место УПЛ (завтра их может догнать Колос).

Динамо – Шахтер: победа имени игроков сборной Украины, провальные эксперименты и шоковая терапия перед матчем сезона