Динамо и Шахтер сыграют в Киеве 3-го ноября в 13-м туре УПЛ 2023/24. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, читайте на "Футбол 24".

Матч Динамо Киев – Шахтер стартует в пятницу, 3 ноября, в 17:00. Игра состоится на киевском стадионе имени Валерия Лобановского. Новый главный тренер Шахтера Марино Пушич дебютирует в чемпионате Украины.

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Динамо Киев – Шахтер: где смотреть матч УПЛ 3 ноября 2023

Поединок Динамо – Шахтер можно смотреть онлайн в YouTube каналах FootballHub и Динамо Киев. Также в прямом эфире игру покажут телеканалы 2+2 и клубный канал Динамо TV. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию, в которой будет освещать основные события Классического

Напомним, после 12-ти туров УПЛ Шахтер занимает 4 место турнирной таблицы, набрав 21 очко. При этом "горняки" имеют две игры в запасе. Динамо сыграло всего 9 матчей чемпионата, в которых набрало 16 баллов. Команда Мирчи Луческу в последних трех турах Премьер-лиги набрала только одно очко – ничья с Колосом и поражение от Полесья и СК Днепр-1.

Несмотря на неудачную серию, тренер Динамо сохраняет свой пост, а вот Шахтер недавно решился на перемены – вместо Патрика ван Леувена команду возглавил Марино Пушич.

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