toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Суперкубок Украины
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ УПЛ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Динамо – Шахтер: Гармаш отпраздновал победный гол характерным жестом "горняков"

17:23 174 Читати українською
Динамо – Шахтер: Гармаш отпраздновал победный гол характерным жестом "горняков"
Денис Гармаш / Фото ФК Динамо

Хавбек Динамо Денис Гармаш не мог провести матч против Шахтера без провокаций.

Суперкубок Украины
Динамо Киев
2
2 : 1
1
Шахтер
21:00 28:07:2019
завершено
80’ Никита Бурда
83’ Денис Гармаш
 
Алан Патрик 45+3’
45+3’ Алан Патрик
80’ Никита Бурда
83’ Денис Гармаш

Динамо одержало волевую победу над Шахтером в рамках Суперкубка Украины (2:1). Победным голом отметился скандальный хавбек киевлян Денис Гармаш.

"Падаю назад, ведь сил нет", – Гармаш рассказал, как забил победный гол в ворота Шахтера

Во время празднования взятия ворот 29-летний игрок повернулся к трибуне болельщиков Шахтера и сложил руки накрест, символизируя молотки, которые являются символом донецкого клуба.

Напомним, Гармаш неоднократно становился "обладателем" красных карточек в Классическом из-за различных провокаций и столкновений с игроками Шахтера.

Динамо – Шахтер: Каштру дебютирует с потери Суперкубка-2019, Хацкевич угадывает со всем, но победа как большой риск

blog_ava
Новый мотор Гвардиолы, трофей для Почеттино, авантюра МЮ – ключевые приобретения АПЛ июля-2019
08:00
728
Теги
Денис Гармаш Денис Гармаш Динамо Киев Динамо Киев Суперкубок Украины Динамо Киев - Шахтер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
0
час
:
31
мин
Судува
18:45
Тре Пенне
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук