Динамо – Шахтер: Гармаш отпраздновал победный гол характерным жестом "горняков"

Хавбек Динамо Денис Гармаш не мог провести матч против Шахтера без провокаций.

Динамо одержало волевую победу над Шахтером в рамках Суперкубка Украины (2:1). Победным голом отметился скандальный хавбек киевлян Денис Гармаш.

"Падаю назад, ведь сил нет", – Гармаш рассказал, как забил победный гол в ворота Шахтера

Во время празднования взятия ворот 29-летний игрок повернулся к трибуне болельщиков Шахтера и сложил руки накрест, символизируя молотки, которые являются символом донецкого клуба.

Напомним, Гармаш неоднократно становился "обладателем" красных карточек в Классическом из-за различных провокаций и столкновений с игроками Шахтера.

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