"От украинского Классико все ждут бешеную борьбу, хорошую скорость и красивый открытый футбол. Но сейчас многие игроки Динамо и Шахтера на карантине. Хочется увидеть более полные составы.

Буряк: Дерби Динамо и Шахтера превратилось на товарищескую игру

Это игры за имидж. Эти клубы всегда борются за чемпионство. Интерес в том, что Луческу – тренер Динамо и, конечно, он знает немного больше о Шахтере, чем все остальные.

Неприятно, что неполные составы будут, но карантин сейчас влияет на все. С другой стороны, в этой ситуации молодые игроки раскрылись. Например, как молодежь Шахтера сыграла против Реала. И с Интером тоже. В дерби, возможно, будет несколько сюрпризов со стороны Динамо, ведь у киевлян очень много футболистов на карантине.

Но украинское Классико – это украинское Классико! Это матч двух грандов. Это будет игра за имидж. И, если посмотреть на турнирную таблицу, Шахтеру нужно побеждать, а Динамо, как минимум не проиграть. Но, если Динамо победит, отрыв будет очень большой от "горняков". Я уверен, что в этом чемпионате Шахтер и Динамо еще не раз потеряют очки", – сказал Артем Федецкий в коментарии Meta-ratings.

Напомним, первое Классическое в текущем сезоне состоится уже сегодня, 8 ноября. Начало матча в 17:00.

Динамо – Шахтер: анонс матча УПЛ