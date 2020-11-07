"Это самое интересное противостояние первого круга. Между командами четыре очка. Если Шахтер выиграет, то возвращается в гонку за чемпионство, а если проиграет, то будут проблемы. Если "горняки" уступят, то такой опытный тренер, как Луческу, не отпустит преимущество в семь баллов. Тем более учитывая то, в каком состоянии находится Шахтер.

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Битва будет серьезная. Динамо спешить не будет, даже ничья устраивает. Думаю, что киевляне сыграют осторожно, дисциплинированно, как в матче за Суперкубок Украины и против Барселоны.

Шахтер в матче с Боруссией М попытался сыграть первым номером с высокой линией защиты. Немцы же постоянно разворачивали дончан к воротам длинными передачами за головы. Это стало проблемой.

Еще вопрос, кого выставит Каштру. Поставить молодых опасно. Поставить опытных тоже непросто, потому что нет игровой практики. Впрочем, думаю, что Каштру не будет выдумывать. Уже навыдумывался и навоспитывался. Думаю, что выйдет основная команда. То есть и Степаненко, и Мораес, и Тайсон, и Марлос, и Матвиенко. Опытные игроки попытаются доказать тренеру, что именно они первые номера в команде.

Прогнозирую, что встреча завершится вничью, а обе команды забьют. Уверен, что Динамо найдет свой шанс в контратаке. В то же время Шахтер имеет футболистов, которые могут решить судьбу эпизода в свою пользу", – сказал Цыганык в комментарии изданию РБ.

Напомним, Динамо после 8-ми туров занимает в турнирной таблице УПЛ первое место, набрав 20 баллов. Шахтер с 16 очками идет вторым. Поединок между лидерами украинского первенства запланирован на 8 ноября. Начало матча в 17:00.

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