"Повлияет ли отсутствие Ярмоленко и Ваната на ход и результат игры? Не думаю. Безусловно, эти игроки важны, но когда мы говорим о Динамо и Шахтере, лучших командах украинского футбола, которые имеют исполнителей на каждую позицию... В случае с Ярмоленко это произошло не сейчас. Они уже перестраивались играть без него.

Динамо – Шахтер: определились арбитры, которые будут работать на Классическом

Ванат – это действительно важный игрок, он много забивал. Но есть Бенито, у которого есть другие характеристики и который может сыграть на этой позиции. Это лучше в Динамо узнать. До сегодняшнего дня мы не акцентировали внимание на том, кто может сыграть, а кто пропускает. Мы смотрим на идеи и рисунок игры в целом независимо от того, кто выйдет", – поделился Чигринский в комментарии YouTube-каналу Шахтера.

Напомним, что поединок Динамо – Шахтер состоится уже завтра, 3 ноября. Начало игры в 17:00.

Динамо – Шахтер: прогноз на матч УПЛ