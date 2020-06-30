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Динамо – Шахтер: Бурда вернулся к полноценным тренировкам – два лидера киевлян рискуют пропустить Классическое

19:25 - Читати українською
Динамо – Шахтер: Бурда вернулся к полноценным тренировкам – два лидера киевлян рискуют пропустить Классическое
Никита Бурда / официальный сайт Динамо Киев

Киевское Динамо имеет положительные новости из лазарета перед центральным поединком 29-го тура УПЛ против Шахтера.

 

Никита Бурда полностью восстановился от травмы и уже провел тренировку в общей группе, сообщает официальный сайт Динамо.

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А вот Миколенко и Попов имеют микротравмы и тренируются индивидуально. Отмечается, что Виталий получил повреждение передней поверхности бедра, а Денис повредил заднюю поверхность бедра. Из-за этого игроки пропустили поединок против Десны.

Напомним, что судьба чемпионства Украины уже решена – Шахтер уже стал обладателем трофея. А вот Динамо ведет борьбу за второе место - в активе киевлян 55 очков, тогда как у третьей Зари – 53 пункта.

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Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Шахтер Денис Денис Попов Никита Никита Бурда Виталий Виталий Миколенко
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