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Динамо – Шахтер: Болбат объяснил, как досрочное чемпионство "горняков" повлияет на последнее Классическое в сезоне

2 июля 16:04 - Читати українською
Динамо – Шахтер: Болбат объяснил, как досрочное чемпионство "горняков" повлияет на последнее Классическое в сезоне
Сергей Болбат / фото: Шахтер

Защитник Шахтера Сергей Болбат поделился ожиданиями накануне матча 29-го тура УПЛ против Динамо.

 

"В последнее время довольно часто спрашивают о мотивации. Но мы представляем клуб, в котором подобные вопросы не имеют смысла. Да, мы выполнили задачу, но это не снимает с нас ответственности за результат в каждом матче.

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Готовимся к очень сложному поединку против Динамо. Чемпионский титул никак не скажется на мотивации. Мы будем супермотивированы. Матч с Динамо – ключевое дерби, ведь это наш главный соперник. Шахтер будет играть только на победу.

По моему мнению, уже первые поединки после карантина показали, что мы находимся в хорошей форме. Шахтер не испытывал проблем с игровой формой, доказательством чего является то, что мы досрочно решили задачу и стали чемпионами", – цитирует Болбата официальный сайт Шахтера.

Напомним, подопечные Луиша Каштру встретятся с киевским Динамо в рамках 29 тура УПЛ, матч запланирован на 4 июля, начало в 19:30. Шахтер досрочно завоевал золотые медали УПЛ сезона 2019/20, а "бело-синие" ведут ожесточенную борьбу за "серебро".

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Шахтер Шахтер Динамо Киев - Шахтер Сергей Сергей Болбат
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