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Динамо – Шахтер: билеты поступили в продажу

15:04 67 Читати українською
Динамо – Шахтер: билеты поступили в продажу
Динамо – Шахтер / ФК Шахтер

Поступили в продажу билеты на матч 25 тура УПЛ Динамо – Шахтер.

Стартовала продажа билетов на матч 25 тура УПЛ между Динамо и Шахтером, сообщает официальный сайт киевлян. Цены стандартные от 50 до 1000 гривен.

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Ранее стало известно, что поединок состоится 24 апреля в 18:30 на НСК Олимпийский.

Напомним, 7 апреля команды встретятся между собой в рамках 1/4 финала Кубка Украины.

Шахтер возглавляет турнирную таблицу, набрав 57 очков, Динамо второе с 50 пунктами в активе.

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