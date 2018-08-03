Динамо – Шахтер: послематчевая пресс-конференция Паулу Фонсеки

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека пообщался с журналистами после поражения от Динамо в 3 туре УПЛ.

"Игра была копией нашей предыдущей встречи. Мы больше атаковали, Динамо больше защищалось. Они забили, мы – нет, поэтому они заслужили победу. Ничего особенного по матчу сказать не могу.

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Нарушение регламента о дисквалификации Исмаили (2 матча вместо 3)? Я считаю, что ему вообще не нужно было давать дисквалификации.

Мораес сегодня понравился. Он очень много работал на команду, выполнил значительный объем работы.

О судействе не буду говорить ничего. Говорят, что я постоянно жалуюсь на арбитров, но сегодня мы проиграли по своей вине.

Доверяет ли команда Данченко? Доверяет. Я согласен, что мы не использовали свободное пространство, которое у него было, мы подходили на него, но он неплохо отработал. Мы будем работать над этим.

Также хотел бы пожелать Динамо удачи в квалификации Лиги чемпионов", – сказал Фонсека.

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