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Динамо – Шахтер: послематчевая пресс-конференция Паулу Фонсеки

22:10 314 Читати українською
Динамо – Шахтер: послематчевая пресс-конференция Паулу Фонсеки
Паулу Фонсека / Фото: Футбол 24

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека пообщался с журналистами после поражения от Динамо в 3 туре УПЛ.

"Игра была копией нашей предыдущей встречи. Мы больше атаковали, Динамо больше защищалось. Они забили, мы – нет, поэтому они заслужили победу. Ничего особенного по матчу сказать не могу.

Динамо – Шахтер – 1:0 – видео гола и обзор матча

Нарушение регламента о дисквалификации Исмаили (2 матча вместо 3)? Я считаю, что ему вообще не нужно было давать дисквалификации.

Мораес сегодня понравился. Он очень много работал на команду, выполнил значительный объем работы.

О судействе не буду говорить ничего. Говорят, что я постоянно жалуюсь на арбитров, но сегодня мы проиграли по своей вине.

Доверяет ли команда Данченко? Доверяет. Я согласен, что мы не использовали свободное пространство, которое у него было, мы подходили на него, но он неплохо отработал. Мы будем работать над этим.

Также хотел бы пожелать Динамо удачи в квалификации Лиги чемпионов", – сказал Фонсека.

Динамо победило Шахтер благодаря голу Вербича

Источник: Футбол 24
Украина3 тур

Динамо Киев - Шахтер: Пятница 03 августа 2018

Динамо Киев
Матч окончен
1 : 0
Шахтер
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