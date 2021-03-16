Матч Динамо и Руха в первом круге / Фото "бело-синих"

Встречи очередного тура украинского первенства состоятся в течение двух дней: 20 и 21 марта. VAR будут использовать только на 2 матчах: Десна – СК Днепр-1 и Динамо – Рух, сообщает официальный сайт УАФ.

Динамо и Шахтер узнали арбитров на ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы

20 марта:

14:00 – Мариуполь – Минай, арбитр – Анатолий Абдула;

17:00 – Десна – СК Днепр–1, арбитр – Екатерина Монзуль, арбитр VAR – Сергей Бойко;

19:30 – Ворскла – Олимпик, арбитр – Ярослав Козык;

21 марта:

14:00 – Ингулец – Александрия, арбитр – Владимир Новохатний;

17:00 – Львов – Шахтер, арбитр – Николай Балакин;

17:00 – Динамо – Рух, арбитр – Максим Козыряцкий, арбитр VAR – Денис Шурман;

19:30 – Колос – Заря, арбитр – Дмитрий Кривушкин.

К слову, после 18-ти туров в УПЛ лидирует Динамо, на 4 пункта опережая Шахтер, третьей идет Заря, а на последнем месте расположился Львов.

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