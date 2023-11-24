Из-за плохих погодных условий, которые ожидаются в Киеве в день матча, команды решили перенести матч на 15:00,

Один из центральных матчей 15-го тура украинской Премьер-лиги между киевским Динамо и Рухом перенесен. Сообщает пресс-служба "бело-синих".

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Как сообщается на официальном сайте киевлян, по взаимной договоренности сторон, учитывая возможное ухудшение погодных условий в день игры, изменено время начала поединка – матч начнется в 15:00, а не в 17:00, как планировалось ранее.

После 14 сыгранных матчей Рух занимает 5 строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 24 балла. Динамо идет на восьмой строчке с 19 баллами, но киевляне сыграли всего 11 матчей.

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