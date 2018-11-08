Динамо – Ренн: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Динамо Киев принимает Ренн в 4-м туре ЛЕ 2018/19. В этой новости стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию матча.

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Ренн на "Футбол 24", стартует в 19:55 по киевскому времени. Киевляне во Франции добыли свою первую победу в нынешнем сезоне Лиги Европы. Поэтому Ренну нужно сегодня как минимум не проиграть. Команда Хацкевича занимает второе место, но может догнать Астану, если победит.

Динамо – Ренн: прогноз на матч Лиги Европы

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко – Че Че, Буяльский – Сидклей, Шапаренко, Цыганков (к) – Вербич

Запасные: Бущан, Сидорчук, Андриевский, Морозюк, Шабанов, Супряга, Дуелунд

Ренн: Коубек – Траоре, Да Силва, Ньямси, Бенсебаини – Зеффан, Поа, Силики, Буриго – Сарр, Бен Арфа (к)

Запасные: Гертмона, Сибачо, Ньянг, Андре, Дель Кастильо, Нуну, Желен

Динамо – Ренн: анонс матча Лиги Европы