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Динамо – Ренн: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

19:49 1724 Читати українською
Динамо – Ренн: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Динамо – Ренн: онлайн-трансляция матча 08.11.2018 – ЛЕ 2018/19

Динамо Киев принимает Ренн в 4-м туре ЛЕ 2018/19. В этой новости стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию матча.

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Ренн на "Футбол 24", стартует в 19:55 по киевскому времени. Киевляне во Франции добыли свою первую победу в нынешнем сезоне Лиги Европы. Поэтому Ренну нужно сегодня как минимум не проиграть. Команда Хацкевича занимает второе место, но может догнать Астану, если победит.

Динамо – Ренн: прогноз на матч Лиги Европы

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко – Че Че, Буяльский – Сидклей, Шапаренко, Цыганков (к) – Вербич

Запасные: Бущан, Сидорчук, Андриевский, Морозюк, Шабанов, Супряга, Дуелунд

Ренн: Коубек – Траоре, Да Силва, Ньямси, Бенсебаини – Зеффан, Поа, Силики, Буриго – Сарр, Бен Арфа (к)

Запасные: Гертмона, Сибачо, Ньянг, Андре, Дель Кастильо, Нуну, Желен

Динамо – Ренн: анонс матча Лиги Европы

Лига Европы4 турНСК Олимпийский (Киев)

Динамо Киев - Ренн: Четверг 08 ноября 2018

Динамо Киев

live 30'
1 : 0
Ренн
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