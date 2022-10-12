"В любом турнире на первое место выходит результат. Мы хотим выигрывать как можно больше матчей и делать это как можно лучше. Против Динамо – важный матч, решающий для выхода из группы. Мы ожидаем очень похожего поединка, как неделю назад. Мы выиграли, но только в конце игры, будет тяжело, как это часто бывает в еврокубках.

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Трудно поставить себя на место Динамо. Мы можем только проявить солидарность с ними и дать им всю поддержку, на которую мы способны. Такие моменты... Это худшее, что можно пережить, я думаю. Есть много более важных вещей, чем футбол, но, возможно, для них это способ на некоторое время отвлечься от всего, что происходит в их стране.

Это встреча, в которой мы можем провести ротацию. У нас очень много матчей. Конечно, будут изменения по сравнению с игрой против Нанта. У нас достаточное количество качественных игроков, что позволяет нам сделать замены без потери качества", – цитирует Женезио официальный сайт Ренна.