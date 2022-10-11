Стало известно, кто будет работать на матче 4-го тура Лиги Европы между Ренном и Динамо.

Главным рефери встречи в Кракове будет Сердар Гезюбююк, сообщает сайт "бело-синих" . 36-летний нидерландец по основной профессии – мотивационный оратор, с 2012-го имеет категорию ФИФА.

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Для Гезюбююка это первая игра этого сезона в еврокубках. С киевлянами он ранее не пересекался, но работал на матчах с участием Шахтера (победа 2:0 над Янг Бойз и поражение от Боруссии М 0:6) и сборной Украины (победа Уэльса 1:0).

Будут помогать нидерландцу Йоост ван Зуйлен и Йохан Балдер, роль четвертого арбитра будет исполнять Сандер ван дер Эйк. За VAR будет отвечать Жерон Маншот.

К слову, киевляне имеют самый плохой старт в истории выступлений в Лиге Европы – три поражения подряд. Возможность прервать неудачную серию будет в четверг, 13 октября, в 19:45 по киевскому времени.