Динамо – Ренн: Миколенко вошел в историю киевского клуба

Лига Европы — 8 нояб 18
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Лига Европы: Байер и Цюрих вышли в плей-офф, Зальцбург разгромил Русенборг
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Динамо – Ренн: украинцы феерят в матче Лиги Европы – лучший еврокубковый матч киевлян в сезоне и ответ ШевченкоЛига Европы — 8 нояб 2998
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Ворскла – Карабах: матч был приостановлен из-за беспорядков на трибунахЛига Европы — 8 нояб 296
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Динамо – Ренн: послематчевая пресс-конференция Александра ХацкевичаЛига Европы — 8 нояб 322
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Лига Европы: Спартак перестрелял Рейнджерс, Лацио и Айнтрахт вышли из группы, Генк Малиновского вырвал ничьюЛига Европы — 8 нояб 244
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