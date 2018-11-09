Динамо – Ренн: Миколенко вошел в историю киевского клуба

Защитник Динамо Виталий Миколенко забил дебютный гол за "бело-синих" в матче 4 тура Лиги Европы против Ренна.

Защитник Динамо Виталий Миколенко благодаря голу в ворота Ренна в матче 4 тура Лиги Европы вошел в историю клуба. 19-летний защитник стал самым молодым защитником в истории Динамо, который отметился забитым голом в еврокубковом матче, сообщает Динамомания.

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Свой дебютный мяч в евротурнирах Виталий провел в возрасте 19 лет и 163 дня.

Напомним, Динамо благодаря победе над Ренном добыло 8 очков и вместе с Астаной возглавляет группу K.

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