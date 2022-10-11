Команда Мирчи Луческу на финальном этапе подготовки к встрече 4-го тура Лиги Европы против Ренна.

Накануне "бело-синие" сменили Львов на Краков, где будут завершать подготовку к игре с французами, которая состоится 13 октября на стадионе Краковии имени Юзефа Пилсудского.

Динамо осталось с одним здоровым голкипером – очередная тяжелая травма подкосила киевлян

Вместе с командой в Польшу приехал и Денис Бойко, получивший повреждение крестообразных связок колена в матче УПЛ против Руха. Состав динамовцев пополнил 17-летний Юрий Авраменко – кипер юношеской команды.

"Все динамовцы шокированы массированными обстрелами украинских городов и следят за новостями из Родины. Наша команда сосредоточена на подготовке к важному поединку, чтобы хотя бы на время игры отвлечь украинцев от трагических событий и подарить землякам положительные эмоции", – добавляет пресс-служба киевлян .