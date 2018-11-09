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Динамо – Ренн: киевляне сыграли лучший матч в еврокубках под руководством Хацкевича

16:17 73 Читати українською
Динамо – Ренн: киевляне сыграли лучший матч в еврокубках под руководством Хацкевича
Киевляне сыграли лучший матч в еврокубках под руководством Хацкевича

Динамо в Киеве победило Динамо со счетом 3:1.

Столичный клуб сыграл в еврокубках под руководством Александра Хацкевича 22 матча: 9 побед и 37 забитых мячей, сообщает Команда№1.

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Поединок против Ренна стал для белорусского специалиста лучшим у руля Динамо. По рейтингу эффективности всех ТТД киевляне набрали 303 пункта, что является наибольшим результатом для "бело-синих".

Кроме этого, матч против французской команды стал лучшим для Динамо по скорости точных передач. Самым полезным игроком поединка против Ренна стал Виктор Цыганков (Индекс InStat – 372 балла).

Напомним, Динамо в Киеве уверенно победило Ренн.

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Лига Европы4 турНСК Олимпийский (Киев)

Динамо Киев - Ренн: Четверг 08 ноября 2018

Динамо Киев
Матч окончен
3 : 1
Ренн
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Динамо Киев Динамо Киев Лига Европы Александр Хацкевич Александр Хацкевич Динамо Киев - Ренн
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