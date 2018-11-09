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Динамо – Ренн: Цыганков стал лучшим игроком матча по версии WhoScored

08:22 205 Читати українською
Динамо – Ренн: Цыганков стал лучшим игроком матча по версии WhoScored
Виктор Цыганков / Футбол 24

Вице-капитан Динамо Виктор Цыганков стал лучшим футболистом в составе обеих команде в матче Лиги Европы против Ренна (3:1).

Авторитетный статистический портал WhoScored опубликовал свои оценки игроков за матч Динамо – Ренн.

Динамо – Ренн: послематчевая пресс-конференция Александра Хацкевича

Лучшим футболистом встречи стал вингера "бело-синих" Виктор Цыганков. 20-летний хавбек сыграл все 90 минут, отдал 2 голевые передачи и заработал оценку 8.4. На втором месте расположился защитник Виталий Миколенко, который наработал на оценку 8.3.

Лучшим в составе Ренна оказался Ньянг. У сенегальца 7 баллов за игру.

Общекомандная оценка Динамо – 7.09, Ренна – 6.30.

Напомним, Динамо на Олимпийском уверенно победило Ренн.

Динамо – Ренн – 3:1 – видео голов и обзор матча

Лига Европы4 турНСК Олимпийский (Киев)

Динамо Киев - Ренн: Четверг 08 ноября 2018

Динамо Киев
Матч окончен
3 : 1
Ренн
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Лига Европы Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Ренн Мбайе Ньянг Мбайе Ньянг Виктор Цыганков Виктор Цыганков
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