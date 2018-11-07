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Динамо – Ренн: Бен Арфа и Мешер пропустили тренировку французской команды

08:45 33 Читати українською
Динамо – Ренн: Бен Арфа и Мешер пропустили тренировку французской команды
Тренировка ФК Ренн / соцсети

Два игрока Ренна могут пропустить матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы против киевского Динамо.

По информации журналиста Кристоффа Пенвена, полузащитник французов Хатем Бен Арфа и защитник Эдсон Мешер пропустили вчерашнюю тренировку Ренна. Их участие в матче под вопросом.

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Напомним, поединок группового этапа Лиги Европы между Динамо и Ренном состоится в четверг, 8 ноября, в Киеве. Начало в 20:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига Европы4 турНСК Олимпийский (Киев)

Динамо Киев - Ренн: Четверг 08 ноября 2018

Динамо Киев
до матча
1
дн
:
9
час
:
44
мин
Ренн
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Лига чемпионов Ренн Ренн Динамо Киев - Ренн Эдсон Мешер Эдсон Мешер Хатем Бен Арфа Хатем Бен Арфа
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