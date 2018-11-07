Динамо – Ренн: Бен Арфа и Мешер пропустили тренировку французской команды

Лига чемпионов — 09:15 987
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Манчестер Сити – Шахтер: Зинченко и еще 4 футболиста, которые играли за обе команды
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Наполи и ПСЖ расписали яркую ничью в Лиге чемпионовЛига чемпионов — 00:13 330
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Словакия – Украина: тренер хозяев Гапал огласил список игроков на матч против "сине-желтых"Лига наций — 6 нояб 242
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"Треба пишатись, що український тренер працював у московському Спартаку". В'ячеслав Грозний – про себе, УПЛ та УкраїнуИнтервью — 6 нояб 476
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Интер – Барселона: миланцы еще до игры установили рекорд итальянского футболаЛига чемпионов — 6 нояб 374
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