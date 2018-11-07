Динамо – Ренн: Бен Арфа и Мешер пропустили тренировку французской команды

Два игрока Ренна могут пропустить матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы против киевского Динамо.

По информации журналиста Кристоффа Пенвена, полузащитник французов Хатем Бен Арфа и защитник Эдсон Мешер пропустили вчерашнюю тренировку Ренна. Их участие в матче под вопросом.

Динамо – Ренн: голкипер французов Диалло пропустит матч Лиги Европы

Напомним, поединок группового этапа Лиги Европы между Динамо и Ренном состоится в четверг, 8 ноября, в Киеве. Начало в 20:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.