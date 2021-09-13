"Первый матч в группе, будет трудно. Самое важное – начать с победы в Киеве. А дальше должно быть легче.

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Победа поможет спокойнее подходить к следующим поединкам группы. Мы уважаем Динамо. Это чемпион своей страны и регулярный участник Лиги чемпионов", – цитирует Отаменди A Bola.

Напомним, кроме "орлов" киевлянам в групповом этапе ЛЧ будут противостоять Барселона и Бавария. Поединок Динамо – Бенфика состоится 14 сентября, начало в 22:00.

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