Динамо обыграло Полесье (2:1) в рамках 13-го тура УПЛ. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Киевляне вышли вперед уже на 22-й минуте: Шапаренко с левого угла штрафной сделал точную поперечную передачу на Ваната, который в одно касание точно пробил в дальний угол! Почти сразу Динамо удвоило преимущество, когда Ярмоленко реализовал 11-метровый, пробив под правую стойку – это был его 110-й гол в УПЛ.

Динамо победило Полесье и вернуло себе лидерство в УПЛ – 110 гол Ярмоленко, две желтые за шесть минут экс-игроку киевлян

В конце первого тайма Полесье осталось в меньшинстве: Михайличенко наступил на ногу Буяльскому и получил вторую желтую карточку.

Однако житомиряне также забивали: на 86-й минуте после навеса с углового мяч от Дячука отскочил к Гуцуляку, который без колебаний отправил его в ворота.