– Сегодня был тяжелый матч, тем более после игры в Лиге Европы. Казалось, что ваша команда полностью контролировала ситуацию, потом еще удаление в Полесье, но все равно завершение было напряженным.

– Поздравляю болельщиков с победой. Это очень важная для нас победа. Мы прекрасно понимали, что соперник имел неделю для подготовки, а у нас после прошлой игры – только два дня, еще и с непростой логистикой. Если проанализировать предыдущие матчи после международных игр, то в первом тайме, когда сил было достаточно, команда действовала увереннее, а во втором подседала. Мы это понимали, поэтому результат с точки зрения турнирной таблицы в этом случае для нас очень важен.

110-й гол Ярмоленко в УПЛ в видеообзоре матча Динамо – Полесье – 2:1

– Первые 10-15 минут казалось, что Полесье начало очень активно, и не все удавалось Динамо. Но очень помог забитый мяч после великолепной комбинации на фланге. Ожидали ли вы, что Полесье будет так атаковать, учитывая их стартовый состав, где были Мельниченко и Бабенко? Казалось, что, возможно, они будут играть в двух опорных?

– Мы предвидели это, знали, что за счет свежести они предложат нам высокий темп, и понимали, что для нас очень важно с самого начала удержать результат. Учитывая все 90 минут, которые нам предстояло сыграть, мы готовились к позиционной обороне. И учитывая индивидуальное качество своих игроков, наш план на игру в первом тайме сработал. Во втором тайме было тяжело, поскольку график очень плотный, а нагрузка на игроков большая.

– В центре полузащиты сегодня вышли Бражко, Шапаренко, Буяльский – те же самые футболисты, которые играли в старте против Ференцвароша. В первом тайме вы что-то активно объясняли Шапаренко, подзывали его к себе. Пытались ли придать ему другую роль в сегодняшнем матче? Казалось с трибун, что Николаю не очень нравилось, как у него началась эта игра.

– Нравилось, не нравилось – есть план на игру, и игроки должны выходить и выполнять его. Он должен был играть больше в паре с Бражком и выполнять роль второго опорного во время защитных действий. Не всегда он это делал, он любит работать с мячом, это характерная его черта, но в футбол играют не только с мячом, а еще и без мяча, – сказал Шовковский в эфире УПЛ ТВ.

Динамо победило Полесье и вернуло себе лидерство в УПЛ – 110 гол Ярмоленко, две желтые за шесть минут экс-игроку киевлян