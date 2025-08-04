"Как сказался на подготовке к игре с Пафосом стартовый матч УПЛ против Вереса? Мы провели очень сложный матч в Ровно, но добились своего, одержали победу. Восстановление идет согласно плану, ведь у нас есть хорошие врачи, массажисты. Все будет нормально.

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Какое настроение после первого гола в сезоне? Настроение, конечно, боевое. Хотим показать завтра хорошую игру. Хочется обратиться к болельщикам, которые были на предыдущем матче, поблагодарить их за поддержку. Надеюсь, что завтра также будет немало болельщиков на трибунах, которые нас будут поддерживать", – цитирует Шапаренко официальный сайт Динамо.

Напомним, первый матч "бело-синих" против Пафоса состоится уже завтра, 5 августа, начало в 21:00. Победитель противостояния встретится с сильнейшим в паре Лех Познань – Црвена Звезда за право выйти в основной этап Лиги чемпионов.

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