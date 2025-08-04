"На сегодня мы можем рассчитывать почти на всех игроков, за исключением Торреса и Рубчинского. Все остальные готовятся к игре. Кто в каком состоянии – будем решать непосредственно в день игры. У нас еще есть сутки. Был непростой матч в Ровно. Но задачи, которые стоят перед клубом, всегда максимальные.

Динамо узнало потенциального соперника в плей-офф раунде квалификации Лиги чемпионов

Мы не определяем приоритетные задачи и второстепенные. Мы готовились с прицелом на то, что придется играть в довольно плотном графике, с учетом логистических моментов. Наша подготовка была направлена именно на то, чтобы мы к этому были готовы. Безусловно, вносят свои коррективы определенные проблемы, которые имеют игроки, которые не могут готовиться к матчу.

Но все проходят восстановление, и играть через два дня на третий или через три на четвертый, безусловно, было бы гораздо проще, если бы не было таких логистических моментов, которые мы имеем из-за войны в нашей стране. Однако, это реалии сегодняшнего дня, мы должны быть к этому готовы. И мы к этому готовы.

Важно ли знать будущих возможных соперников? Со своей стороны могу сказать, что готовиться надо, и главное – то, что происходит сейчас, сегодня, а также в ближайшие дни. Безусловно, надо смотреть в будущее. Как говорят, не каждый может смотреть в завтрашний день. Но надо постепенно идти к своей цели. Наша цель – это завтрашняя игра с Пафосом", – приводит слова Шовковского официальный сайт Динамо.

Динамо победило Верес в стартовом матче в УПЛ – Ванат всему голова, тревога перед ЛЧ и симпатичная игра ровенчан