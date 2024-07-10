Товарищеский матч 10 июля 2024 года

Динамо – Падерборн – 0:0

Динамо: Нещерет (Игнатенко, 68) – Тымчик (Караваев, 30), Малыш (Биловар, 46), Попов (Дячук, 46), Дубинчак (Вивчаренко, 46) – Бражко (Андриевский, 30), Пихаленок (Шепелев, 46) – Пашко (Царенко, 46), Буяльский (Лонвейк, 46), Кабаев (Волошин, 46) – Ванат (Супряга, 30)

Первый матч Динамо в рамках подготовки к квалификации Лиги чемпионов 2024/25. На 2 минуте Кабаева очень легко отыграли на фланге один в один, дальше пошла передача за спины, но под удар с острого угла – Нещерет спокойно накрыл. Колумбийский новичок Брайан Себальйос травмировался перед игрой, поэтому приходится выпускать в центр обороны молодого флангового защитника Малыша. Дубинчак классно отдал в разрез, запустив Пихальнока из центра поля в штрафную. Вот только Ванат не сумел замкнуть прострел экс-днепрянина. По острым атакам на старте 1:1.

Динамо – Падерборн: онлайн-трансляция первого летнего матча киевлян

На 17 минуте Кабаев обыгрался с Дубинчаком, классно накрутил защитника и отдал под удар - Бражко проверил реакцию голкипера издали. После высоких перехватов сразу же пытаются динамовцы запускать быстрые пасы вперед. Не всегда проходит, но задумка перспективная. С тренерской скамейки слышим просьбу интенсивнее поджимать заднюю линию клуба 2 немецкой Бундеслиги. Пашко, собравший хорошие отзывы европейских скаутов, пробует обострять на правом фланге. Брат Марио Гетце, Феликс, прерывает прострелы правого вингера, играющего под редким для его позиции №5.

Кабаев привез возле своей штрафной, Нещерет парировал удар в упор. Беспокоит, как быстро и остро немцы входят в штрафную после подобный потерь динамовцев. Заметно, как стремительно киевляне доводят до ударной позиции после своих перехватов. Тымчик отобрал, Бражко с центра поля бросил низом на Дубинчака, тот на Ваната - снова голкипер на месте. Падерборн через 11 пасов прошел высокий прессинг Динамо от своей штрафной до чужой, Малыш не совсем надежно отыграл при попытке остановить атаку во владениях Нещерета. Хорошо, что Руслан снова выручает.

Малыш отдал необдуманно рискованный пас через центр, где были только соперники. Сразу же прошла контратаку Падерборна, но обводящему удару в правый угол не хватило точности. Пашко едва не привез контру, Попов постелился в эффектном подкате. Хорошо накрывают соперники прессингом во вратарской, но Нещерет действует довольно хладнокровно. Сразу 3 замены игроков сборной Украины произошли в районе 29-30 минуты. После этого Динамо несколько сникло, а острота по сути исчезла.

На старте второй половины очередная порция замен у Динамо, которое снова отбивается лишь усилиями голкипера. Караваев взял инициативу на себя, обвел и пробил рядом с левой стойкой. Динамо на 54 минуте прервало серию ударов соперника. Биловар в падении блокирует удар Падерборна метров с 10. Интересно, что Кристиан оказался на одной линии с кипером. Попытка контроля Динамо на своей трети. Тяжеловато под давлением - довели до центра поля, а там потеря. Биловар пролетел мимо мяча, но удар с лету ощутимо не получился у соперников. Лонвейк дважды подряд пробивал из-за пределов штрафной. До голкипера снаряд не дошел.

Дважды проигрывают динамовцы верховую борьбу в пределах едва ли не вратарской. Нещерета опережает соперник, который чудом не попадает с нескольких метров. Супряга едва ли не впервые после перерыва включился в прессинг. Мяч очень легко достался Царенко, но Антон пробил совсем бесхитростно и не в тот угол, который остался обнаженным. Супряга жестко принял соперника в центре поля и даже не пошел извиняться. Не соглашается с решением судей.

Очень заряжен Владислав. Возможно, смена семейного статуса сдвинет его карьеру. Супряга отобрал мяч в прессинге и выходил один на один, но судьи где-то усмотрели фол. Владислав очень разозлился. Эмоции слышим и от Александра Шовковского, который жестко обращался к одному из своих игроков: "Рот закрыл, почему". Хотя матч и товарищеский, тренерский штаб и сами футболисты на поле подошли к игре с полной серьезностью. Не получаются контратаки в конце встречи, хотя киевляне сели глубже в оборону и имели несколько перспективных возможностей поймать Падерборн на переходах.

В составе киевлян первые 3 сборника провели до получаса на поле. Сегодня был не день форвардов Динамо. До Ваната, как и Супряги мяч доходил изредка. А вот Тымчик и Бражко показали себя неплохо вовлеченными в игру, как и молодые Пашко и Царенко. Кабаев был самым активным в рывках и дриблинге, неплохо обостряя и ища партнеров. Пихаленок, кроме одного классного открывания, в по сути дебютном матче (спарринг с Инглульцем трудно рассматривать серьезно) был довольно анонимным - как будто искал себе место в новой команде. В обороне динамовцы позволяли много, хотя и соперник на лучшем этапе подготовки.

Следующий матч команда Шовковского проведет против Шальке в субботу, 13 июля. Напомним, первый матч 2 раунда квалификации ЛЧ Динамо – Партизан состоится в польском городе Лодзь уже менее чем через 2 недели – 23 июля. Начало в 21:00 по Киеву. Продажа билетов уже стартовала. Стоимость колеблется в пределах от 380 до 3 тысяч гривен.

Динамо идет за чемпионством, избавляясь от "реального футбольного мусора" – важная миссия двух молодых легенд клуба