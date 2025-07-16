Киевский клуб в среду, 16 июля, проведет очередной товарищеский поединок против хорватского Осиека. Стартовый состав киевлян и бесплатную трансляцию ищите в этой новости на "Футбол 24".

Киевское Динамо продолжает подготовку к старту в еврокубках. Киевляне уже успели провести 5 контрольных матчей, в которых одержали одну победу (над венгерской Кишвардой), потерпели два поражения (от все той же Кишварды и датского Митьюлланда) и расписали две ничьи (с английским Вест Бромвичем и румынским Корвинулом).

Динамо бесплатно отпустило игрока сборной Украины – он уже выбрал новый клуб

Товарищеский матч Динамо – Осиек начнется в 18:00 по киевскому времени. Бесплатная трансляция будет доступна на YouTube-канале киевлян, также смотреть игру можно прямо в этой новости.

Напомним, наибольшим достижением Осиека стал выигрыш серебряных медалей чемпионата Хорватии (2020/21). Команда 9 раз добывала бронзу, а также становилась обладателем Кубка Хорватии (1998/99). По итогам прошлого сезона Осиек финишировал в турнирной таблице чемпионата Хорватии на седьмой строчке, а розыгрыше Кубка страны остановился на стадии полуфинала, где в серии пенальти уступил Славену.

Свой первый официальный поединок нового сезона Динамо сыграет 22 июля в рамках второго раунда квалификации Лиги чемпионов против мальтийского Хамрун Спартанс.

Стартовый состав Динамо:

Нещерет – Михавко, Биловар, Дубинчак, Караваев, – Кабаев, Михайленко, Пихаленок, Шапаренко, Ярмоленко – Ванат

Запасные: Суркис, Игнатенко, Бражко, Волошин, Торрес, Тымчик, Задорожный, Буяльский, Захарченко, Герреро, Брагару, Пономаренко

Динамо расписало ничью с Корвинулом – "травмированный" Тымчик сломал соперника и спровоцировал драку